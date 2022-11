O vereador Arnaldo Alves (PSD) é autor da Moção 492/202 e da Indicação 2565/2022, ambas protocoladas, hoje (22), na Câmara Municipal, e relacionadas a melhorias na segurança pública no bairro Terra Azul. Na moção, o vereador apela à 2ª CIA da Polícia Militar por mais patrulhamento nessa localidade. Sugestão semelhante é feita em indicação à Guarda Civil Municipal, na qual ele sugere intensificação das rondas.

Os dois pedidos, segundo o vereador, se devem ao recente aumento de registro de Boletins de Ocorrência por furtos e roubo no Terra Azul, inclusive com rendição das vítimas amarradas, dentro das residências, durante a ação dos assaltantes. Para Arnaldo Alves, a intensificação do patrulhamento, tanto por parte da PM como da Guarda Civil, deve contribuir para inibir a ação de criminosos naquela região da cidade, garantindo mais tranquilidade aos munícipes que vivem no bairro.