O pré-candidato a deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos) recebeu na manhã desta quinta-feira (21) o apoio do vereador barbarense Arnaldo Alves (PSD). Com a chegada de Arnaldo, Molina reforça ainda mais seu time de apoiadores em Santa Bárbara d’Oeste. No encontro que selou o apoio, Arnaldo frisou que conhece a trajetória de Molina. “Conheço Molina desde 2018, ele tem uma história de sucesso dentro do esporte e também como gestor na área da saúde”, disse Arnaldo.

“Nossa região está carente de representantes que conheçam de fato a nossa realidade e que busquem soluções para resolver os problemas que são comuns entre as cidades. Molina tem coerência, coragem de falar e assumir compromissos, e, principalmente, empatia, características de quem é líder nato. Estou convicto que fiz a escolha certa ao decidir apoiar sua pré-candidatura”, reforçou.

Molina destacou a importância do apoio de Arnaldo. “Receber o apoio de Arnaldo é sem dúvida uma grande notícia para mim e para a nossa pré-campanha. Ele é dedicado em tudo o que se propõe a fazer e vem desempenhando com muita eficiência a função de vereador. Sua juventude, garra e foco contribuirão muito para a nossa caminhada”, enfatizou Molina.

Em Santa Bárbara d’Oeste, os vereadores Isac Motorista (Republicanos) e Felipe Corá (Patriota) também já declaram apoio a Molina. O trabalho de articulação na cidade é realizado por Adriano Panin, coordenador geral da pré-campanha de Molina.