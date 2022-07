Abdo Neto agrediu um motorista de ônibus de 64 anos na manhã desta segunda-feira, próximo ao Teatro Municipal, em Americana. Abdo é filho do ex-prefeito de Americana, Omar Najar.

Segundo informações levantadas pelo NM, acontecia a formatura do Proerd no Teatro, que fica próximo à residência de Abdo. Com o evento, várias crianças foram levadas até o local em ônibus, que estacionaram nas redondezas.

Segundo testemunhas, Abdo teria se irritado com os ônibus e passou a agredir um dos motoristas com socos e pedradas. O motivo seria que o ônibus estaria atrapalhando a saída de veículos de sua residência, mas o motorista tirou o ônibus assim que foi solicitado. Pessoas que presenciaram a cena ainda disseram que Abdo estava armado com um revólver calibre 38 e chegou a ameaçar pessoas.

Abdo deixou o local antes da chegada das viaturas da Polícia Militar. Apesar de ter sofrido diversos ferimentos, a vítima negou atendimento médico.

Essa não é a primeira vez que Omar Najar tem “problemas” com o comportamento do filho. Abdo já chegou a atirar em radares de velocidade na Avenida Nossa Senhora de Fátima.