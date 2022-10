Ação da deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) levou pânico a ruas da região do Jardins em São Paulo no final da tarde deste sábado. Nos vídeos, e la aparece correndo armada atrás de um homem. O homem perseguido entra em um bar, e a deputada segue em sua direção com a arma apontada. Zambelli afirmou que foi xingada e empurrada pelo homem, o que não foi comprovado em outros vídeos.

Ele prestou queixa contra a deputada por racismo e agressão. Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe o transporte de armas nas 24 horas que antecedem e nas 24 horas que sucedem o dia das eleições. A parlamentar disse que a resolução é ilegal e que ignorou a medida “conscientemente”. Em seguida, afirmou que, como tem “porte federal”, a resolução não se aplica a ela. Segundo a Polícia Civil, um dos seguranças da deputada foi preso sob suspeita de ter atirado durante o episódio. Deputados de oposição disseram que vão pedir a cassação de Zambelli.