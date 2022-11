A Argentina se recuperou do vexame da 1a rodada e venceu o México por 2 a 0 na tarde deste sábado. Lionel Messi marcou seu oitavo gol em Copas do Mundo e igualou o ídolo Maradona. Batistuta é o maior artilheiro dos hermanos com 10 gols.

O segundo gol argentino foi marcado pelo jovem Enzo Hernandez.

Mesmo com o placar positivo, a Argentina precisará de uma vitória contra a Polônia na última rodada para se garantir na segunda fase. A derrota para a Arábia Saudita fez com que os albiazuis precisem chegar aos 6 pontos para não depender do resultado da outra partida que encerra o grupo- entre Arábia e México.