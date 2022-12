O dia que só acontece de 4 em 4 anos chegou. Às 12h deste domingo (18), Argentina e França entram em campo pela Final da Copa do Mundo do Catar. Com apenas dois campeonatos cada, ambas as seleções têm a oportunidade de erguer a taça do mundo pela terceira vez em sua história.

De acordo com análise da Betfair, o jogo deverá ser parelho e as cotações prevêem grande probabilidade de prorrogação e pênaltis mesmo com os argentinos ligeiramente favoritos para levantar a taça ao fim dos 90 minutos. O palco da partida é o Lusail Stadium.

Messi campeão do mundo ou Mbappé com duas copas?

Companheiros de time, Lionel Messi e Kylian Mbappé lideram os holofotes da final da Copa. Os craques não só estão empatados na artilharia do torneio, cada um com 5 gols, mas também nas probabilidades de título.

A casa de apostas indica que ambas as seleções têm 50% (odd de 1.83) de levantar a taça em 2022. No entanto, os argentinos aparecem levemente à frente da França quando o assunto é vitória em tempo normal.

A Argentina de Messi tem 35% (odd de 2.7), contra 34% (odd de 2.8) dos franceses. A probabilidade de empate e prorrogação é quase a mesma, de 31% (odd de 3.0) de chances.

Equilíbrio entre os times deve levar jogo à prorrogação

Como as probabilidades da Argentina e França estão empatadas tecnicamente, a Betfair indica que o resultado mais provável seja de 1 x 1 (odd de 5.5), com 18% de chances.

Uma vitória simples da Argentina por 1 a 0 tem apenas 14% de chances (odd de 7.0) e é o resultado de definição nos 90 minutos com as maiores chances, segundo especialistas da casa de apostas.

Em caso de prorrogação, a Betfair indica que os argentinos aumentam seu favoritismo de vitória para 55% (odd de 10.0) contra 45% (odd de 12.0) dos franceses.

Já em um cenário de definição por pênaltis – 20% (odd de 5.0) de chances de acontecer – as chances de vitória são as mesmas para ambas as seleções (odd de 9.0). Ou seja, a cada 1 real apostado na vitória por pênaltis da França ou Argentina, o torcedor recebe de volta R$9 caso a seleção escolhida realmente saia de campo vitoriosa.

Lionel Messi lidera favoritismo ao troféu de Chuteira de Ouro

Segundo a Betfair, o jogador argentino tem 60% (odd de 1.57) de probabilidade de encerrar a Copa do Mundo do Catar como artilheiro da competição. Para isso, Messi precisa marcar seu 6º gol neste domingo e ultrapassar o jovem francês Mbappé, que tem 31% (odd de 3.0) de receber o prêmio.

E as chances de balançar a rede contra a França são grandes. De acordo com especialistas da Betfair, Messi tem 55% (odd de 1.83) de probabilidade de marcar ou dar um passe para gol neste fim de semana. Já Mbappé tem 44% (odd de 2.3).

Croácia é favorita para terceiro lugar contra Marrocos

Já em relação à disputa do terceiro lugar, a Betfair indica que a seleção croata tem 55% de chances de encerrar a edição no pódio ao vencer Marrocos neste sábado (17) às 12h.

O resultado mais provável é uma vitória da Croácia na prorrogação, assim como foi contra o Brasil – com os mesmos 55% (odd de 10.0) de probabilidade, contra 45% (odd de 12.0) dos marroquinos.