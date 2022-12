A Argentina bateu a Holanda nos pênaltis e avançou para as semifinais da Copa do Mundo do Catar. O jogou terminou 2 a 2 no tempo normal com os europeus empatando nos minutos finais. Messi voltou a marcar para os argentinos, que agora enfrentam a Croácia, que mais cedo eliminou o Brasil.

Nas cobranças de pênaltis, os holandeses erraram logo as duas primeiras cobranças, facilitando para os hermanos, que terminaram com o placar a favor em 4 a 3.