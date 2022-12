A estrela do craque voltou a brilhar e a Argentina avançou na Copa do Mundo do Catar. Messi marcou mais uma vez na partida das oitavas de final do mundial e os hermanos bateram os verde amarelos por 2 a 1 na tarde/noite deste sábado.

O time alviazul enfrenta agora a Holanda, que bateu os Estados Unidos por 3 a 1 no jogo da tarde.