A Argentina atropelou com tranquilidade a Croácia e agora vai à final da Copa do Mundo do Catar. O craque Messi e o atacante Alvarez (que marcou dois gols) foram os destaques dos hermanos que marcaram 3 a 0 com facilidade sobre o time que eliminou o Brasil na última sexta-feira. Messi foi mais uma vez eleito o melhor em campo! Já é o quarto prêmio do ET em 6 jogos

Lionel Messi vai disputar a sua segunda final de Copa do Mundo. Um feito raro entre os craques do futebol mundial. O camisa 10 da Argentina entre na seleta lista após ficar com o vice-campeonato em 2014 e guiar a Argentina novamente à decisão agora no Qatar.

O craque argentino se junta a jogadores do quilate de Pelé, Garrincha, Maradona, Lothar Matthäus, Ronaldo e Zidane com duas presenças na final.