Argentina e Croácia entram em campo nesta terça-feira (13) no Estádio Lusail às 16h para definir a primeira finalista da Copa do Mundo do Catar. De um lado, a seleção argentina tenta coroar Lionel Messi em seu último mundial. Do outro, os responsáveis pela eliminação brasileira tentam chegar pela segunda vez seguida à final do torneio e finalmente conquistar o título.

De acordo com análise da Betfair, a Argentina é favorita no confronto e tem 67% (odd de 1.4) de chances de avançar para a final, contra 33% (odd de 2.88) dos croatas. Porém, após as apresentações de ambas as equipes nas quartas de final, os especialistas da casa de apostas alertam que todo resultado é possível.

O vencedor deste confronto enfrenta França ou Marrocos no dia 18 de dezembro no mesmo Estádio Lusail, às 12h, em disputa do título mundial.

Em caso de empate, Argentina é favorita na prorrogação e pênaltis

Embora o empate seja menos provável do que a vitória Argentina nos 90 minutos (52% de chances), a prorrogação é um resultado que pode acontecer, com 28% de probabilidade (odd de 3.25). No entanto, mesmo que a partida termine no tempo extra ou nos pênaltis, os argentinos continuam como favoritos e não devem perder a classificação para os croatas.

Segundo a Betfair, a Argentina tem 67% (odd de 9.0) de chances de vencer na prorrogação, contra 33% dos croatas (odd de 18.0). Já em um cenário de cobrança de pênaltis, o confronto fica mais acirrado, com 53% (odd de 9.0) de favoritismo da Argentina, contra 47% (odd de 10.0) da Croácia.

Messi pode alcançar Mbappé na artilharia da Copa

Com 4 gols nesta edição da Copa, Lionel Messi é o jogador com a maior probabilidade de balançar as redes ou dar passe para gol nesta terça-feira. De acordo com a Betfair, as chances do craque argentino são de 60% (odd de 1.67).

Caso Messi realmente marque um gol contra a Croácia, ele alcançará o francês Kylian Mbappe, que já marcou 5 vezes no torneio sendo o jogador mais cotado para ser o Chuteira de Ouro da competição, com 61% (odd de 1.5) de probabilidade. Messi tem 23% de chances (odd de 4.0) de terminar a Copa como artilheiro, segundo especialistas da Betfair.

Autor do gol de empate contra o Brasil, Bruno Petkovic pode marcar novamente

Do lado croata, Andrej Kramaric, Luka Modric e Ivan Perisic são os jogadores com as maiores probabilidade de dar uma assistência ou marcar um gol – com 29% de chances implícitas (odd de 3.5) cada um deles.

No entanto, a Betfair destaca Bruno Petkovic como um possível trunfo da seleção europeia contra os hermanos. Na partida contra o Brasil, Petkovic começou no banco de reservas, mas quando entrou, marcou o gol de empate que levou a partida para os pênaltis.

Agora contra a Argentina, a casa de apostas especialista em probabilidades indica que o croata Petkovic tem 27% (odd de 3.75) de chances de marcar um gol ou dar uma assistência.

Mesmo favorita para ir à final, Argentina lidera cotações para ser vice-campeã

Para a taça da Copa do Mundo vir para a América do Sul, os argentinos vão precisar contrariar as estatísticas. Segundo análise da Betfair, a seleção da Argentina é a favorita para o vice-campeonato em 2022.

Tudo porque a grande favorita ao título no mercado de apostas é a França com 45% (odd de 2.1) de chances. A Argentina tem 36% (odd de 2.63), Croácia 11% (odd de 8.5) e Marrocos 8% (odd de 11.0).