A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Obras, deu início à instalação dos equipamentos das minis arenas localizadas no Matão e no São Judas. Os equipamentos chegaram no início da semana e estão sendo colocado nos locais desde segunda-feira (5). Ao todo, Sumaré contará com cinco minis arenas, no Matão, São Judas, Virgílio Basso, Nova Veneza e Jardim dos Ipês. O investimento para a construção dos complexos esportivos é de R$ 1,5 milhão.

As mini arenas esportivas contam com infraestrutura para campos de futebol Society, com grama sintética, arquibancadas, campos 3×3 de basquete e iluminação de LED. Com isso, os bairros contarão com espaços projetados para mais atividades ao ar livre, esporte e socialização.

“As areninhas vêm para ampliar o setor esportivo já existente em Sumaré, aumentando as possibilidades de acesso dos moradores e fomentando o esporte e lazer em espaços públicos”, destacou o prefeito Luiz Dalben.

O projeto é uma parceria com o governo estadual. A Prefeitura cedeu o espaço e ficou responsável pela preparação da área para obra, enquanto o estado se comprometeu com a construção dos espaços.