A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com os serviços para a implantação da Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Jardim Europa 2, espaço localizado entre as ruas Suíça, Luxemburgo, Mônaco e Grécia.

Máquinas e equipes de trabalho atuam na execução do projeto que dispõe de pista de caminhada, quadra de areia, playground, academia ao ar livre, paisagismo e iluminação de LED.

O investimento é de R$ 400 mil entre recursos próprios e do Governo do Estado de São Paulo.