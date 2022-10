A construção da Área de Bem-Estar e Lazer do Parque Zabani segue com os serviços de alvenaria, concretagem e iluminação. Mais um espaço é transformado em Santa Bárbara d’Oeste.

O projeto dispõe da instalação de playground e espaço recreativo para crianças entre as ruas Limeira e Ângelo Giubbina. Já no espaço entre as ruas Limeira, Tenente Coronel José Gabriel de Oliveira e Souza e Ângelo Giubbina serão implantados os equipamentos esportivos, entre eles academia ao ar livre, quadras de areia e estação de calistenia – anexos à quadra poliesportiva existente no local. Toda a área contará ainda com pista de caminhada, plantio de grama, paisagismo e iluminação.