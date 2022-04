A Arcor, uma das líderes do mercado de chocolates, biscoitos e guloseimas na América Latina, está com 180 vagas abertas de auxiliar de produção para a campanha sazonal de Panettones 2022 na fábrica de Campinas. Para participar da seleção, que receberá candidaturas até o dia 20 de abril, quarta-feira, os interessados devem ter Ensino Médio completo, disponibilidade para trabalhar em turnos e residir em Campinas, Hortolândia ou Sumaré.

As vagas, que são para contratos com tempo determinado, têm remuneração de R$1.850,98 e benefícios como ônibus fretado, vale-alimentação, refeição no local, plano odontológico e assistência médica com coparticipação, convênio farmácia, seguro de vida e participação nos lucros. Para concorrer, os candidatos devem acessar o site www.arcor.com.br, clicar em Trabalhe na Arcor e preencher o formulário, seguindo todas as orientações.

A oferta de vagas também é uma parceria com a prefeitura de Campinas, que por meio da secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, garante oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social, mulheres que sofreram violência doméstica, estrangeiros e pessoas com deficiência (PcD).

SERVIÇO:

Vagas de auxiliar de produção na Arcor

Quantidade: 180 vagas

Formato: contrato por tempo determinado

Data para candidatura: até dia 20 de abril, quarta-feira

Inscrições: www.arcor.com.br

Sobre a Arcor

Com 70 anos de história, a Arcor é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, sendo uma das líderes nas categorias de chocolates, guloseimas e biscoitos. De origem argentina e presente no Brasil há 40 anos, a companhia é reconhecida por marcas icônicas, que levam momentos mágicos à vida e à mesa de muitos brasileiros, como Tortuguita, Triunfo, Butter Toffees, 7 Belo, Bon o Bon, Amor, Aymoré, Passion, CerealMix, Salpet, Big Big, Plutonita, Poosh!, Gelatinas, Topline, Flics, Kids, Dinovo, Bolin, Rocklets e Aerado, sendo referência mundial em sabor e qualidade.