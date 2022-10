No mês de setembro foi desenvolvida a Semana da Arborização, que contou com diversas atividades promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana, além da comemoração do Dia da Árvore. Ambas as comemorações contam com o objetivo de promover a visibilidade sobre a importância das árvores, e como elas possuem um papel essencial para o município. Foram abordados temas sobre a influência das árvores na qualidade de vida humana, além de outros seres vivos.

A arborização desempenha um excelente trabalho para a qualidade de vida urbana da população de um município, sendo considerada um elemento essencial para o desenvolvimento de uma comunidade saudável, exercendo um grande papel na saúde pública. As árvores são as responsáveis por captar o gás carbônico presente no ar, componente químico que em grandes concentrações provocam desequilíbrios ambientais, contribuindo inclusive com o aumento do efeito estufa que dá origem às chamadas mudanças climáticas.

Entre os benefícios promovidos podemos citar: conforto térmico; sombreamento; purificação do ar; diminuição da poluição sonora; melhora da estética da paisagem; equilíbrio ambiental; subsídio para diversos animais e também conservação do asfalto, impedindo seu desgaste.

Estudos revelam uma relação direta com a melhora da saúde da população nos ambientes mais arborizados. Locais com mais árvores ajudam a inibir diversos danos à saúde, como doenças de pele, entre outras que podem ocorrer devido à alta exposição aos raios solares e radiação ultravioleta. Além disso, estudos publicados pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mostraram que cidadãos residentes em áreas mais arborizadas têm a probabilidade de ter melhor saúde mental, sendo menos provável o desenvolvimento de transtornos mentais como ansiedade, estresse e quadros leves de depressão.

Existe uma enorme preocupação em como as mudanças climáticas vêm afetando a vida humana, sendo percebidas ao longo dos anos diversas alterações. Um dos grandes exemplos são as mudanças nos padrões climáticos antes conhecidos, como o aumento da temperatura. Segundo o livro “Mudança do Clima no Brasil: aspectos econômicos, sociais e regulatórios”, a partir de diversas pesquisas feitas, foi observado que futuramente as mudanças podem gerar um cenário de elevação de temperatura alarmante, tendo como consequência um aumento na intensidade de eventos extremos, além da alteração no regime das chuvas, promovendo um cenário de escassez e enchentes, causado pela falta de chuvas periódicas e temporais, que aconteceriam com mais frequência.

Todos esses acontecimentos apresentam um grande risco à vida, pois a segurança alimentar, abastecimento hídrico, entre outras atividades econômicas, seriam afetadas. Além disso, a saúde humana também é diretamente comprometida, principalmente com a piora na qualidade do ar, que atinge especialmente crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. Essas alterações também podem prejudicar diversas espécies, pois os animais teriam seus habitats comprometidos, podendo inclusive promover a chegada de novas zoonoses (doenças infecciosas transmitidas entre animais e pessoas), estando a humanidade suscetível ao desencadeamento de novas epidemias e pragas. Neste quesito, manter ambientes arborizados é uma das formas de contribuir contra todas essas mudanças, pois já é comprovado que a vegetação é um agente ativo no controle do clima, através da captura de gás carbônico, liberação de oxigênio e de água.

Infelizmente, as pessoas costumam ter uma visão equivocada das árvores, colocando-as como um incômodo devido às folhas que caem, o entupimento de calhas e telhados. Na verdade, é a falta de planejamento urbano que acarreta os problemas. Devemos deixar de lado a ideia que possuímos poder e autoridade sobre a natureza, que temos o direito de alterá-la para satisfazer nossa vontade. A natureza não é um bem humano, nós também fazemos parte dela, e assim como qualquer outro ser vivo, sem ela nossa vida não prevalece. Pensando nisso, antes de cogitarmos a retirada de alguma árvore, pensemos muito bem no papel que ela desempenha para a vida, todas as qualidades que ela pode promover e vale a reflexão sobre a real necessidade de retirá-la.

Por fim, devemos reforçar a ideia de que nós somos o meio ambiente, e não preservá-lo significa nossa própria extinção.

O tema abordado tem relação com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

– Objetivo 3: Saúde e Bem-Estar

– Objetivo 13: Ação Contra a Mudança Climática Global do Clima

– Objetivo 15: Vida Terrestre

