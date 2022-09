As atividades da Semana de Arborização Urbana de Americana começaram, nesta segunda-feira (19), com o plantio de três mudas de ipês brancos, árvore símbolo de Americana, e saudação à árvore, com o abraço simbólico das crianças da creche Anajá, no Jardim das Flores. Até sábado (24), serão realizadas diversas ações com o tema “A árvore é vida e regula o clima” pela Secretaria de Meio Ambiente (SMA) – Unidade de Educação Ambiental e Planejamento, em alusão ao Dia Mundial da Árvore, comemorado no próximo dia 21.

Cerca de 90 crianças participaram da ação ambiental na creche Anajá, que contou com o apoio do GPA – Grupo de Proteção Ambiental da Guarda Municipal, do personagem Lixildo, da coleta seletiva de materiais recicláveis da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) – Unidade de Limpeza Pública.

Participaram da ação a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke, o responsável pela coleta Seletiva, Eurípedes Raymundo, a coordenadora da creche Anajá, Aparecida Sanches Sueyoshi, professoras, pais e avós dos alunos da escola, entre outros convidados.

O secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, ressaltou a importância da arborização para a qualidade de vida da população, dos pássaros e do planeta. “As ações programadas para a Semana de Arborização Urbana vão intensificar a conscientização e a sensibilização para a preservação do planeta, abordando a função da árvore para o meio ambiente, das áreas verdes e vias públicas da cidade, pássaros, sombra, sementes, frutos, promovendo a qualidade de vida da população e do clima”.

As atividades da Semana de Arborização Urbana prosseguem à noite, às 19h, no Campus Maria Auxiliadora – UNISAL, no Parque Novo Mundo, com a palestra com o engenheiro agrônomo Edison Evangelista, responsável pelo Viveiro Municipal, administrado pela Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), no Jardim Botânico. Também haverá plantio e distribuição de mudas e sementes.

O evento contará com a apresentação do projeto “Universitário Raiz”, idealizado pelo Curso de Psicologia da UNISAL e apoiado pela Secretaria de Meio Ambiente. Trata-se de um projeto que incentiva os alunos a realizarem o plantio em frente às casas, com mudas apropriadas para as calçadas.

Na terça-feira (19), das 9h30 às 11h, na Praça do Tio Gága, será realizado o Encontro de Gerações, piquenique e plantio com a participação dos integrantes do Centro Dia para o Idoso. No Jardim Botânico, haverá distribuição gratuita de mudas (sistema drive thru), das 14h às 17h.

A programação segue na quarta-feira (21), 13h30, com ação de Educação Ambiental com plantio de mudas na Emef Professor Florestan Fernandes; lançamento da enquete “Árvore mais bonita de Americana” – Ação Rota da Vida – virtual/redes sociais; e ação de Educação Ambiental com a comunidade escolar da Casa da Criança Aracy, das 18h às 19h.

Na quinta-feira (22) e sexta-feira (23), será realizada distribuição de mudas e sementes no Jardim Botânico, das 8h30 às 11h30.

No sábado (24), haverá plantio de mudas, às 9h30, na Praça dos Imigrantes, no bairro Santa Maria, encerrando a Semana de Arborização Urbana de Americana.