Aranhas gigantes assustam moradora em Americana

O aparecimento de aranhas gigantes assustaram

uma moradora em Americana esta semana. Ela reclama que o terreno baldio ao lado de sua casa não é limpo há muito tempo. Ela mora no jardim Santa Maria, entre as ruas Espanha e Dinamarca.

Nas últimas semanas, com as chuvas de verão- mais umidade e calor- as aranhas começaram a aparecer. A moradora disse que já fez pedidos de limpeza do terreno mas a resposta ainda não veio.

Ela contou que algumas vezes os vizinhos se juntam e acabam pagando para que alguém faça a limpeza. O dono do imóvel dificilmente é encontrado para ser demandado.

DAE desobstrui redes de esgoto com hidrojato

Hidrojato funciona? O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do setor operacional, realizou nesta quarta-feira (1) a limpeza e desobstrução em redes coletoras de esgoto utilizando o hidrojateamento – jatos de água de alta pressão – nas tubulações dos bairros São Joaquim, Cruzeiro do Sul e parte da região central. Descartes irregulares nas redes são encontrados.

