Os vereadores de Americana aprovaram, nesta quinta-feira, o projeto de autoria da prefeitura que autoriza o aumento do subsídio à empresa de ônibus responsável pelo transporte público, a Sou Americana.

O subsídio significa que a prefeitura paga um valor para que a empresa não aplique aumento na tarifa paga diretamente pelo consumidor, apesar de ainda assim ser dinheiro público. Hoje, o subsídio pago à empresa é de R$150 mil.

O projeto aprovado, com voto contrário apenas dos vereadores Gualter Amado (Republicanos), Dr. Daniel (PDT), Professora Juliana (PT) e Vagner Malheiros (PSDB), não estipula qual o valor do aumento do subsídio para manter a tarifa a R$4,70, mas o líder de governo, o vereador Thiago Brochi (PSDB), afirmou que o aumento ficará em torno de R$500 a R$700 mil por mês. Segundo Thiago, a empresa quer um subsídio de R$1,5 milhão.

A discussão ficou, principalmente, na questão do projeto não citar especificamente qual será o novo valor repassado à empresa. Gualter tentou com bastante afinco convencer os colegas de que a forma como o projeto chegou à Câmara tira o poder do vereador de fiscalizar o poder executivo.