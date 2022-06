A Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana lançou, na última semana, o App Unimed + Vantagens, um aplicativo exclusivo para os beneficiários do plano de saúde das cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, que poderão realizar compras de produtos e serviços com mais economia, por meio de descontos adquiridos direto pela plataforma.

São mais de 3 mil marcas cadastradas de diversos segmentos, como beleza e bem-estar, esporte e fitness, educação, diversão e entretenimento, gastronomia, viagem e turismo, moda, entre outros.

O clube de benefícios traz uma tecnologia inteligente para acessar quando e onde quiser: em casa, com a família, nos momentos de lazer ou nos cuidados com a saúde. Para utilizar, é simples: basta baixar gratuitamente o App Unimed + Vantagens, criar uma conta com o CPF cadastrado na Unimed, pesquisar as ofertas e seguir as orientações para ativá-las.

“O lançamento do Unimed + Vantagens é mais uma ação visando proporcionar benefícios aos clientes da Unimed. Além do zelo pela melhoria constante dos atendimentos, estamos sempre em busca de soluções inovadoras, que possam ir além dos serviços oferecidos no plano de saúde e que tragam benefícios aos clientes”, disse o CEO da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, Dr. Cesar Augusto Cielo.

Parceria com farmácias

Além desta novidade, a Unimedsa lançou nesta quarta-feira (1º) outra parceria exclusiva aos clientes com duas redes de farmácia: Drogasil e Droga Raia. São descontos a partir de 41% em medicamentos tarjados genéricos e a partir de 20% em medicamentos tarjados de marca.

Para utilizar o benefício, apresente a carteirinha física ou virtual em uma das lojas e faça o cadastro (válido apenas para as carteirinhas com início 0058). Os descontos são válidos em todas as unidades das redes no Brasil e podem ser alterados sem aviso prévio. Além disso, não são cumulativos com outros descontos já aplicados pelas farmácias ou em produtos que estejam com valor promocional. A venda somente será realizada mediante a prescrição de um profissional de saúde habilitado.

Em breve, também será possível consultar os descontos das redes de farmácia no App Unimed + Vantagens.

Pronto Atendimento on-line

Recentemente, a Cooperativa de saúde lançou também o Pronto Atendimento on-line, que permite aos beneficiários terem acesso a consultas por meio de uma plataforma digital, evitando o deslocamento até a unidade de saúde. Em seu primeiro mês de funcionamento, a taxa de satisfação dos clientes que utilizaram o serviço foi de 95%.

O acesso está disponível pelo App Unimed SP – Clientes (clicar em “Minha Unimed” e depois em “Pronto Atendimento on-line”) e pelo site unimedsa.com.br. Não há cobrança de coparticipação pelo uso do serviço.