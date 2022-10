As plataformas de treino online têm sido cada vez mais procuradas por quem deseja manter uma rotina de treino, mas não encontra tempo para ir à academia. A opção se popularizou ainda mais após a pandemia da Covid-19, quando as academias físicas tiveram que fechar as portas devido ao isolamento social.

De acordo com pesquisa das empresas EY e Armatore Market + Science, a falta de tempo é o principal motivo citado para os alunos abandonarem a academia tradicional – sendo 46% dos entrevistados homens e 36% mulheres. No entanto, apesar de um número cada vez maior de pessoas recorrerem aos aplicativos, ainda há dúvidas se realmente vale a pena aderir a esse tipo de recurso.

Segundo João Augusto de Freitas Gouvêa, sócio-fundador da plataforma de treinos Personal Virtual, o treino online é uma ótima escolha para quem tem a agenda apertada. “Neste formato de treino, a pessoa economiza tempo, pois não precisa se deslocar de casa até a academia (e vice e versa), e ainda tem a flexibilidade de praticar seus exercícios no horário que desejar”, comenta ele.

Mas e quando falamos dos resultados? Será que esses apps são realmente eficientes? Para José Corbini, educador físico e também sócio do Personal Virtual, as pessoas podem, sim, obter bons resultados com os treinos online, mas da mesma forma como na academia, o treino tem que ser levado a sério. ““Não é porque a pessoa está treinando em casa que o treino será leve, pois já é comprovado que treinar com o peso do próprio corpo pode ser muito benéfico”, diz.

No entanto, Corbini salienta que é importante que o treinamento seja feito com o acompanhamento de profissionais, que saberão adaptar os exercícios para cada perfil de aluno, atendendo às suas necessidades. “Treinar sem supervisão adequada, além de ser pouco efetivo, aumenta o risco de lesões e até mesmo de prejuízos à saúde em geral”, alerta o especialista,

App pode ser usado na academia

Pouca gente sabe, também, que os aplicativos de treino online não são destinados apenas para quem treina dentro de casa. “Muitas pessoas aderem ao app para ter um acompanhamento além da academia, ou seja, nós montamos o treino, damos todo o suporte, e o aluno realiza as atividades em uma academia física próxima de seu endereço, no local onde escolher”, explica Corbini.

Essa é uma boa alternativa para quem deseja ter um acompanhamento personalizado, com um personal trainer, mas não pode investir um valor muito alto. Isso porque a mensalidade dos apps é muito mais em conta do que pagar um profissional de educação física para ir até a academia do aluno de forma presencial.

Alternativa para os “preguiçosos”

Ao contrário do que indicam as pesquisas, muitas pessoas têm tempo para ir à academia, mas simplesmente não gostam dessa rotina, ou não conseguem incluir esse hábito em seu dia a dia. De acordo com dados recentes do IBGE, apenas 30% dos brasileiros adultos – com 18 anos ou mais- praticam o nível de exercícios físicos que é recomendado pelos médicos.

“O ambiente da academia não agrada a todo mundo. Por isso, é comum que uma parcela da população não pratique esporte porque não gosta de ir até o local, mesmo sabendo da necessidade para a saúde de uma forma geral. Sendo assim, isso, os aplicativos online podem ser uma solução, já que proporcionam a prática de atividade física de qualquer lugar, inclusive de casa”, finaliza o educador físico.

Custo benefício atrativo

Optar por um aplicativo de treinos online também vale a pena para o bolso, já que o custo benefício vale a pena. Hoje em dia, uma academia dificilmente sai por menos de R$ 120,00, ao contrário dos aplicativos. Já os aplicativos têm uma média de valor de R$ 50,00, dependendo do plano.

Sobre o Personal Virtual: É um aplicativo completo e integrativo pensado por José Corbini e João Augusto. Nele, além de treinos específicos elaborados pelos Personais para cada indivíduo e objetivo, há em conjunto à disposição do Serviços de Nutricionista e Consultoria Psicológica. O atendimento é 100% online. Deste modo, cada pessoa tem a possibilidade de adaptar sua vida saudável conforme sua flexibilidade.