Na correria do dia a dia, enviar mensagens de áudio via WhatsApp pode ser muito mais eficiente do que mandar uma mensagem escrita, não é mesmo? Se você também concorda com isso, vai adorar saber dessa novidade: Take Blip, empresa de tecnologia que desenvolve soluções em aplicativos conversacionais, criou o ViraTexto, um recurso que transforma áudios do WhatsApp em texto. A nova funcionalidade é gratuita e qualquer pessoa pode utilizá-la, transformando aquela lista de compras ou aquela ideia que você acabou de ter e gravou como áudio, em texto.

A ideia de desenvolver a solução nasceu de forma despretensiosa, mas já tem tudo para ser um sucesso. “Criamos o ViraTexto para facilitar o nosso dia a dia na empresa e começamos a testá-lo, primeiro, internamente. Durante uma reunião interna com toda a empresa, nosso CEO, Roberto Oliveira, já empolgado com a solução, comentou sobre essa funcionalidade. Em pouco tempo, vários funcionários se engajaram e passaram a usar o recurso de transcrever áudios do WhatsApp em texto. Observamos uma ótima recorrência e taxa de retenção, com isso, decidimos apostar na ferramenta e abrir seu uso para fora da companhia”, afirma Milton Stiilpen, Diretor de Pesquisa e Inovação Take Blip.

Após passar por ajustes, Take Blip escalou o produto e o preparou para uso em todo o território nacional. “Sempre ouvimos muitas reclamações e mensagens como ‘desculpa te mandar esse áudio’ e acreditamos que essa funcionalidade será muito útil no dia a dia de várias pessoas”, conclui Stiilpen. A empresa não sabe por quanto tempo o recurso ficará disponível, mas a expectativa é que mais de 50 mil áudios sejam transcritos nas próximas semanas. Cerca de 150 mil pessoas serão impactadas pelo ViraTexto.

Para Take Blip a segurança dos dados é uma prioridade no funcionamento da plataforma e com o ViraTexto não seria diferente. Os dados são criptografados e o usuário poderá, a qualquer momento, encerrar o uso do ViraTexto de forma fácil e acessível. “Levamos a sério o cumprimento das legislações aplicáveis, a exemplo da LGPD. Antes de utilizar o contato inteligente, o usuário tem acesso ao Termo de Uso, um documento com linguagem simples que contém todas as informações do tratamento dos dados feitos por Take Blip”, completa Stiilpen.

A transcrição dos áudios é feita de forma automatizada, nenhuma pessoa precisa escutar os áudios durante o processo de transcrição. Todos os dados são tratados de forma sigilosa e armazenados com segurança.

Como usar?

Para usar o ViraTexto, basta salvar o número de contato (31) 97228-0540 no WhatsApp e enviar a mensagem em áudio que deverá ser transcrita por meio da conversa com o chatbot ou utilizar este link. O serviço aceita áudios de até 4 minutos.