Diante da atual situação de crise econômica vivida pelo Brasil, principalmente durante a pandemia, muitas pessoas passaram a conviver com as constantes preocupações em quitar as suas dívidas. Diante disso, a busca por empresas que realizam o serviço de empréstimo financeiro em 2022, deve se tornar uma opção para os brasileiros na hora do pagamento das suas contas. Segundo dados da mais recente pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) realizada no mês de abril, a projeção futura de crescimento de crédito em 2022 foi elevada, alcançando a porcentagem de 8,3% a mais do que o ano anterior.

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Propague, em parceria com a Stone, o volume de empréstimos pessoais contratados por brasileiros teve um aumento de quase 20% em 2021, na comparação com o ano anterior, o que mostra um cenário no qual, até o fim de 2022, a tendência de que os números cresçam ainda mais. Por isso o foco dos App financeiro.



Esses números repercutiram no total de famílias endividadas, que alcançou o maior número em 12 anos, atingindo o percentual de 27,8%. Isso apresenta um possível cenário de números ainda mais elevados nos próximos anos.

O empréstimo pessoal não é o único que apresenta um crescimento nos últimos anos, as empresas também passaram a conviver com esse problema. Em dados divulgados pelo Banco Central (BC), os empréstimos feitos por instituições financeiras, no Brasil, chegaram a R$ 4,711 trilhões, em fevereiro, com alta de 0,8% em relação a janeiro e de 16,6%. Esse saldo do crédito correspondeu a 53,3% do Produto Interno Bruto (PIB), resultado estável em relação a janeiro deste ano e a fevereiro de 2021.

Com o intuito de ajudar e facilitar a vida do consumidor, algumas empresas viabilizam acordos entre o consumidor e bancos na hora de realizar um empréstimo financeiro. Um exemplo disso é a Cotabom, é um aplicativo de instituição financeira (App financeiro) que realiza operações de crédito diretamente com o consumidor. Ela atua em parceria independente e se responsabiliza inteiramente por toda a prestação de serviços que ela oferece, intermediando crédito e soluções financeiras. Além disso, ela não cobra taxas de nenhuma natureza para liberação de crédito.

“Criamos o aplicativo (App financeiro) CotaBom para facilitar a comparação entre linhas de crédito e os juros cobrados pelos bancos, com poucos clicks é possível comparar e fazer a melhor escolha, democratizando e fornecendo acesso a crédito barato para nossos clientes”, disse Jefferson Lameze, Sócio Fundador da Cotabom.

Um grande diferencial para empresas que realizam esse tipo de serviço é a sua certificação de garantia de um produto seguro e confiável. No caso do aplicativo, ela é portadora do certificado da FEBRABAN, que é a principal entidade representativa do setor bancário brasileiro.

“É muito importante que na realização desse serviço, seja valorizado, e muito, a segurança dos clientes, isso precisa ser uma das prioridades, assim como a brevidade e o bom atendimento na hora em que os clientes mais precisam. Ter um certificado que é exigido para regularizar os profissionais de correspondente bancário é muito importante para manter a segurança dos clientes”, afirmou Jefferson.

Garantir o cuidado para não compartilhar nenhum dado sensível da conta ou do cartão de crédito tal como senha numérica, o código de segurança que fica atrás do cartão de crédito, averiguar se o site tem o selo de criptografia de dados (protocolo HTTPS), é muito importante para não cair em um golpe, pesquisar as avaliações da empresa no Google ou em redes sociais, também pode se tornar técnica para evitar qualquer tipo de fraude.

