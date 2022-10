Encontrar um novo colaborador não é tarefa fácil. Pequenas e médias empresas são as que mais sofrem para encontrar o candidato ideal. Muitas delas convivem com a sobrecarga de currículos e com a falta de uma área de RH bem estruturada. Com a transformação digital dos últimos anos, estão nascendo soluções que buscam descomplicar as contratações e torná-las mais assertivas.

É o caso do Trampolim Empresas – solução gratuita voltada para o mercado B2B. De forma técnica, ele funcionará como um ATS (Application Tracking System). Na prática, a ferramenta acaba sendo um canal para recebimento, organização e filtragem de currículos por multiplataformas, trazendo soluções simples e eficazes para triagem dos melhores perfis.

O aplicativo de fácil acesso, oferece para quem está contratando uma grande vitrine para atração de candidatos alinhados ao perfil desejado. Já quem está em busca de uma recolocação, pode se candidatar às vagas de forma simplificada. Todo o sistema foi desenvolvido para que o processo seletivo seja assertivo e tome o menor tempo possível tanto de quem contrata, quanto de quem quer trabalhar.

“Existem muitas plataformas pensadas para o profissional de RH. O Trampolim Empresas nasce como uma ferramenta mais democrática, pensando em proprietários, colaboradores, líderes e gestores. Até mesmo para RH’s que precisam de agilidade. Queremos ajudar os pequenos e médios empreendedores a recrutar, em um processo seletivo de poucas etapas, disponível na palma da mão”, afirma Bruno Rizzato, diretor de produtos do Trampolim.

O aplicativo vai ser lançado no RD Summit, que acontece entre os dias 22 e 28 deste mês em Florianópolis. O evento é considerado uma referência no Marketing Digital que reúne tendências e inovações do setor. O app Trampolim Empresas estará disponível para download já no primeiro dia do evento. Até dezembro, a ferramenta estará em fase beta, com todas as suas funcionalidades liberadas gratuitamente para os usuários.

A partir de 2023, o aplicativo terá novos recursos para recrutadores que queiram ferramentas mais avançadas e inteligentes para recrutamento e seleção, mas será sempre gratuito para quem quiser utilizar os recursos básicos.

A companhia já possui outro produto no mercado. O Trampolim Candidatos – que terá integração com o Trampolim Empresas – mapeia candidatos e empresas próximos um do outro, graças ao recurso de geolocalização.

Além do empregador anunciar sua vaga, outros usuários podem captar oportunidades que encontram na rua ou na internet e replicar os dados na plataforma, a quem possa interessar. Dessa forma, a empresa é ajudada, mesmo que indiretamente, na busca por novos funcionários.