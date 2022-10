O prefeito de Americana Chico Sardelli (PV), votou no 2º turno em Americana na manhã deste domingo, por volta das 10h30. Chico votou na escola Heitor Penteado e falou sobre as eleições.

“Eu nunca vi uma eleição tão indecisa quanto essa, chegando no dia ainda com muitas dificuldades para poder ver o resultado de A ou de B. Espero que seja um dia tranquilo, uma votação tranquila e que o governante que vencer as eleições possa encaminhar verdadeiramente aquilo tudo que foi prometido. Estamos esperando que o vencedor possa fazer o melhor e que a democracia possa imperar no nosso país, que é um regime que pelo menos nós, brasileiros, aceitamos e acatamos. Que seja um domingo especial e que vença a democracia e acima de tudo que vença o Brasil. O Brasil precisa sair vitorioso. Vencedores e derrotados não existem porque são dois homens brasileiros que estão na final dessa disputa, mas que o Brasil possa se tranquilizar, possa entender que os torcedores, todos aqueles que defendem A ou B, possam se manifestar de forma democrática e acatar democraticamente o resultado das urnas”, disse o prefeito.