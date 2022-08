A Globo já começou a se movimentar para a próxima edição do “BBB”. Segundo informações de André Romano,Wanessa estava sendo cogitada pela emissora para integrar o grupo do “Camarote” do reality. Porém, de acordo com Leo Dias, do “Metrópoles”, quem tomou a atitude pela participação da cantora foi a própria Wanessa.

Segundo o colunista, Wanessa pediu para participar do “BBB 23”. No passado, a cantora recusou convites de outras edições do reality. Além disso, Wanessa também já declinou participar de “A Fazenda”, da Record. Isso porque, enquanto estava casada, Marcus Buaiz a proibia de participar de realities. Wanessa e Marcus anunciaram a separação no dia 2 de maio.

Ainda de acordo com Leo Dias, Wanessa sempre quis ir para o “BBB” pois acredita que a participação poderia ajudar sua carreira e aumentar sua visibilidade.

Marcus Buaiz faz desabafo após separação de Wanessa

No dia 21, Marcus Buaiz comemorou o aniversário de 43 anos. Durante o evento, Marcus pediu a palavra e fez um desabafo sobre o momento que está vivendo. “Cada um de vocês representa muito em minha vida. Hoje eu tô renascendo”, declarou Buaiz, visivelmente emocionado.