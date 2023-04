Após troca de secretaria, Parque Ecológico deve receber manutenções básicas

Após a troca do comando do Parque Ecológico de Americana, o local agora deve receber manutenções e cuidados básicos. No dia 16 de março, o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), anunciou que o Parque Ecológico, Jardim Botânico e Viveiro de Mudas deixarão de ser de responsabilidade da secretaria de Cultura e Turismo e passará para a secretaria de Meio Ambiente.

O NM conversou com o secretário de Meio Ambiente, Fábio de Oliveira, que afirmou que consertos devem ser realizados a médio prazo. “Já tomei conhecimento das ações que a gente precisa ver, o talude, tem um córrego, um assoreamento que está danificando o asfalto, alambrados, vamos ter que ter uma ação forte nisso”, disse Fábio.

LEIA TAMBÉM: Parque Ecológico passará a ser de responsabilidade do Meio Ambiente

A secretaria de Cultura, sob comando da secretária Márcia Gonzaga, deixou diversos pontos do Parque sem manutenção, mas que agora devem entrar no cronograma de atividades da secretaria de Meio Ambiente. Pontos de asfalto danificados, uma erosão em frente ao recinto do Hipopótamo, até mesmo limpeza de galhos e madeiras nos espaços livres entre as árvores são exemplos de problemas que devem ser priorizados.

O secretário Fábio falou também que um dos problemas mais antigos do Parque, sobre as águas fluviais do Jardim Ipiranga, também deve entrar no radar da secretaria.

NOVOS PROJETOS. Fábio também falou o NM que pretende usar os espaços para envolver as escolas em programas ambientais. “Sou fã da educação ambiental, existe um corpo técnico bom no parque, vamos aproveitar bem esses espaços para a prática da educação ambiental”, disse.

COBRANÇA. A cobrança para a entrada no Parque, instalada na gestão do ex-secretário Fernando Giuliani, deve ser mantida por hora. Fábio disse ainda não ter analisado com profundidade as questões financeiras do local e segue como está.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento