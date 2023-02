Após ser internado, Raul Gil volta pra casa

A assessoria de comunicação do SBT esclarece que Raul Gil

está bem e já em sua residência na tarde desta quinta-feira (02). O comunicador esteve internado desde ontem para a realização de uma endoscopia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Em um vídeo postado em suas redes sociais, Raul fez questão de explicar o acontecimento: “meus grandes amigos, seguidores. Ontem fui fazer exames de rotina, que faço todos os anos… Estavam todos preocupados, principalmente quando a gente é uma pessoa que percebe que os outros gostam e se preocupam com a gente“. E ressalta: “todo mundo tem que fazer exames de rotina. Quem puder, tiver condições“.

O apresentador agradece ainda o carinho e preocupação de fãs e da imprensa e finaliza: “quero agradecer a todos vocês, jornalistas, que ficaram preocupados com a minha ida ao hospital, mas foram exames de rotina que faço sempre. Agora estou em casa, estou bem, assistindo minha televisãozinha. Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado pela preocupação e por pessoas que até tenham orado por mim“.

Confira o vídeo de Raul Gil na íntegra clicando aqui: https://www.instagram.com/p/CoK45W_D6Oo/

Depois de vender o Grupo Diamond Brazil numa negociação de números milionários, Viviane Bordin decidiu investir no mercado da saúde e beleza. Ícone de beleza e boa forma, a empresária lançou sua linha de produtos revolucionária.

“Durante toda minha trajetória sempre fui abordada por meus seguidores sobre dicas e produtos que eu usava. Desde suplementos, dietas, cremes e fórmulas. Foi ai que eu decidi lançar a minha linha, depois um ano de experiência testando produtos americanos, resolvi trazer para o Brasil algo potente na linha de suplementos para cabelo, pele e unhas Todos sob a orientação de meus médicos Erico Rolvare e Alex Lima, e em parceria com uma das maiores farmácias de manipulação do Brasil, a Eficácia chegamos ao produto ideal e diferente do que ja foram vistos no mercado, devido a alta concentração de materia prima de primeira”, disse Viviane Bordin que é um dos maiores ícones da Playboy. Que construiu um verdadeiro “império digital” vendido recentemente. A executiva acredita que a chave para o alcançar seus objetivos é a determinação, o comprometimento, a organização e o respeito .”Sem dúvida, com esses princípios, consegui ser respeitada e reconhecida profissionalmente. Construí uma carreira sólida, conquistei meu espaço e enfrentei vários desafios, mas sempre encarei os mesmos como um elemento positivo para minha carreira e sempre fui muito visionária e sempre soube que tinha muito a contribuir para o desenvolvimento da minha empresa.”, falou Viviane Bordin.

Daniel Alves foi preso no dia 20 de janeiro, e sua mulher já estaria atrás do divórcio. Em cana provisória sem direito a fiança, acusado de uma suposta agressão sexual cometida na boate Sutton, em Barcelona, ​​no dia 30 de dezembro. Agora o jogador da Seleção Brasileira teria recebido o pedido de divórcio da mulher.

Sua atual esposa Joana Sanz por meio de sua advogada. Conforme revelado no Programa Ana Rosa, transmitido pela Telecinco, uma das principais redes nacionais da Espanha, o motivo não seria justificado pela culpa ou não do futebolista, mas por ter reconhecido a infidelidade.

