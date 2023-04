Após Romano, recapeamento chega ao Jardim das Orquídeas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com o Programa de Recuperação de Via na cidade. Nesta semana o serviço está sendo realizado na Rua João Gilberto Franchi, no Jardim das Orquídeas. No mesmo bairro, também é feito o reparo no asfalto em trecho da Rua James de Oliveira, danificado por “borrachudo”.

Recentemente o recapeamento foi realizado nas ruas Jorge Juventino de Aguiar, Padre Victório Freguglia, Vereador Leonel Graciani, Padre Arthur Sampaio, Dr. Edson dos Santos Mano, Hilda Heleno de Oliveira e Belarmino Rocha, no Conjunto Roberto Romano. O investimento para a melhoria da malha asfáltica é de mais de R$ 30 milhões em recursos próprios e convênio com o Governo do Estado.