Na noite do último dia 18 de setembro, uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa recebeu a informação de que uma pessoa estava pedindo socorro de dentro de um buraco no Jardim Florença. De imediato, os guardas municipais Osmar e Peterlevitz se deslocaram até o local indicado e constataram que a adolescente L.A.L., de 15 anos, realmente estava no interior de um buraco, pedindo ajuda.

Os agentes de Segurança retiraram a menina do local e acionaram imediatamente o resgate médico. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal com lesões na cabeça e pés, mas passa bem. A adolescente informou aos GCMs que estava à procura de seu cachorro quando caiu no buraco, não sinalizado, aberto por uma empresa de infraestrutura do bairro.

No dia seguinte, os GCMs Osmar e Peterlevitz fizeram uma visita à vítima da queda, para ver como ela estava, e aproveitaram a oportunidade para lhe oferecer uma pequena lembrança (uma caixa de chocolates). Ela agradeceu por tudo.

“Parabéns ao Osmar, ao Peterlevitz e todos os integrantes da nossa valorosa Guarda Civil Municipal, pelo trabalho, pelo empenho e por este singelo gesto de amor e carinho que com certeza vai fazer toda a diferença para essa menina superar esse trauma mais rapidamente”, elogiou o prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho.