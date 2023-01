Um guarda municipal de Americana teve sua arma apreendida pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira, na Avenida Nossa Senhora de Fátima.

Segundo a PM, a equipe recebeu a informação de que havia uma ocorrência envolvendo arma de fogo. No local, os policiais avistaram quatro indivíduos discutindo e realizou as abordagens.

Durante busca pessoal, um deles, portando uma pistola calibre 380 carregada e com 19 munições, afirmou ser guarda municipal da cidade. Já com seu colega, que informou ser “CAC” (colecionador, atirador e caçador) foi encontrado em sua cintura uma pistola calibre 9mm também carregada e municiada com 10 munições. Nada foi encontrado com as outras duas partes envolvidas na ocorrência.

Após ciência do ocorrido, as partes foram conduzidas à CPJ, onde foi elaborado BOPC de Porte ilegal de arma de fogo para o indivíduo “CAC”, com base no decreto 11366/23 de 1º de janeiro de 2023, sendo arbitrada fiança no valor de R$ 5,200,00, que foi paga. O guarda municipal teve sua arma recolhida e liberada para o Inspetor da GCM.