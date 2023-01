Furto havia acontecido poucos minutos antes

Um carro furtado nesta terça-feira foi localizado pela Guarda Municipal poucos minutos após o crime.

De acordo com a corporação, a guarda foi acionada através do setor de inteligência com a informação de que o veículo Toyota/ Hilux SW4 estaria estacionada na rua Jorge Frederico Gustavo Berggren e que teria sido furtada poucos minutos antes.

No local, os agentes se depararam com o veículo. A perícia foi acionada e os fatos foram apresentados na DIG. O proprietário teve o veículo restituído ao comparecer na delegacia.

