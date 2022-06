Um corpo do sexo masculino com aparentemente 60 anos foi localizado no início da tarde desta quarta-feira sob a ponte da linha férrea na Avenida Europa, em Americana.

Após uma denúncia via controle da corporação, os GCMs Boni e Elias localizaram o corpo junto a um monte de entulhos. O local foi isolado até a chegada da perícia.

Até o momento, nenhum documento de identificação foi localizado próximo ao corpo. O caso está sendo apresentado no Plantão da Polícia Civil.