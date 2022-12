O motorista de aplicativo Carlos Andrey, mais conhecido como “Uber Cowboy de Santa Barbara d’Oeste”, está arrecadando dinheiro por meio de uma vaquinha virtual para comprar um novo veículo, após o carro que usava para trabalhar capotar na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) no dia 11 de dezembro após estourar o pneu.

Bastante conhecido em Santa Bárbara por enfeitar o carro com luzes e adesivos, Andrey contou que o veículo teve perda total após o acidente e não possuía seguro. Ele destacou, ainda, que o carro é o meio de sustento da família.

“Venho aqui por meio dessa vaquinha tentar arrecadar qualquer valor que me ajude a conseguir dar entrada em outro carro, e seguir fazendo meu trabalho, pois é através do mesmo que tiro o sustento de minha família. No dia 11 de Dezembro de 2022, sofri um acidente onde tive meu carro capotado, cheguei a deslocar o braço direito e tive alguns arranhões no rosto. E por não ter o seguro, tive perca total do veículo. Cheguei a criar a vaquinha a pedidos de familiares e amigos. Aqueles que poderem colaborar com a ajuda, agradeço de antemão. Muito obrigado e fiquem com Deus”, escreveu o motorista.

As doações podem ser feitas por meio do link https://www.vakinha.com.br/3350272