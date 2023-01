Foto Portal Novo Momento

O bistrô Paris 6 de Santa Bárbara d’Oeste anunciou em suas redes sociais que está com as portas fechadas temporariamente. A informação foi publicada nesta segunda-feira.

Instalado no Villa Multimall (antigo Vic Center) o bistrô abriu em junho com grande expectativa. No anúncio do fechamento, não houve informações sobre uma possível reabertura.

Segundo apurou o NM, a unidade deve se instalar no Tivoli Shopping.