O vereador de Americana Thiago Brochi deixou o PSDB oficialmente. O parlamentar anunciou a saída durante a sessão desta quinta-feira, na Câmara Municipal.

Segundo Brochi, a permanência no partido estava “insustentável” desde 2016. O principal motivo alegado por Brochi foi a falta de espaço dentro da sigla. Nas eleições de 2020, Brochi já não recebeu qualquer tipo de apoio tucano e venceu a eleição “na raça”. Brochi apoiou o atual prefeito Chico Sardelli (PV) durante a campanha e se tornou líder de governo na Câmara com a vitória do grupo.

Agora, Brochi conseguiu uma carta de anuência e deixa o PSDB pacificamente, segundo ele.

“Acabei conseguindo essa carta de anuência com assinatura de todos da diretoria, a gente caminhou bem para que pudesse terminar da melhor maneira possível”, disse Brochi.

DESTINO. Brochi afirmou que ainda não está decidido sobre qual partido vai se filiar. “Tenho dois deputados que foram eleitos pelo PL, é uma das opções. O partido do Tarcísio (Republicanos) também é uma das opções. Eu acho que dentro desses 30 dias que a lei me permite, eu vou tentar analisar junto com os deputados que eu apoiei e também algumas propostas. Alguns vereadores querem falar comigo referente a partido, então a partir de hoje eu começo um diálogo com os vereadores e principalmente com os deputados que eu ajudei na reeleição”, concluiu.