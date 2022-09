A campanha do candidato a deputado estadual Thiago Martins (PV) tem um “gás” a mais com o apoio irrestrito do prefeito de Americana Chico Sardelli (PV).

Chico teve uma longa trajetória como deputado até se tornar prefeito e aposta forte em Thiago, mobilizando parceiros conquistados ao longo dos anos para garantir o apoio e levar o nome de Thiago para fora de Americana. A robusta experiência de Chico como deputado também deve agregar valor à campanha de Thiago, assim como em uma eventual vitória.

Com um perfil ativo e posicionamento forte, Thiago – que é o 2º vereador mais bem votado da cidade nas eleições 2020 e atual presidente da Câmara Municipal – carrega agora o título de presidente ‘ousado’ por ter mudado a Câmara de prédio, assunto levado em banho maria por anos no legislativo. Thiago escolheu um prédio moderno e com toda a documentação do Corpo de Bombeiros em dia para abrigar a nova Casa de Leis, dois dos principais pontos que ‘gritavam’ por uma mudança, além da economia no valor do aluguel.