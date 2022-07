Já tem gente prevendo o ‘apocalipse das influenciadoras’ no instagram. Um movimento de reação já começou com o ‘devolva o instagram’ e com críticas feitas pelas ‘peso pesado’ Kardashian. As influencers temem que o grande público siga migrando para o Tiktok, rede social chinesa que tem revolucionado a linguagem das redes sociais.

TIKTOK- As irmãs influenciadoras Kylie Jenner e Kim Kardashian repercutiram críticas às mudanças que têm sido feitas no Instagram. Elas compartilharam uma postagem que pede para a rede social deixar de lançar recursos parecidos com os do TikTok.

A mensagem é um ‘pedido sincero de todos os usuários do Instagram’. Um abaixo-assinado criado por Tati Bruening, autora da publicação original, reúne mais de 150 mil assinaturas críticas às atualizações recentes da plataforma.