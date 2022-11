A fintech Rapyd, líder global em unificação de pagamentos digitais, acaba de publicar os resultados de um estudo com tendências do e-commerce no mercado latino-americano. Fizeram parte da pesquisa 3088 pessoas com hábito de comprar online ao menos uma vez por mês, em seis países: Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru e Brasil.

A pesquisa mostrou que, de longe, o produto financeiro mais popular no Brasil é o cartão de crédito, com 82% dos respondentes afirmando possuir pelo menos um. Em segundo lugar, há um grupo praticamente empatado: conta corrente (68%), conta poupança (68%) e cartão de débito (67%) estão entre os mais comuns, muito acima do outro grupo que se aglomera no terceiro lugar do pódio. Mais ou menos na mesma faixa de adesão, encontram-se produtos crypto (27%), investimentos individuais (26%), empréstimos pessoais (26%) e cartão pré-pago (21%).

Em relação aos aplicativos financeiros, os entrevistados foram perguntados quais haviam usado nos últimos 30 dias. E aqui no Brasil, mais um empate técnico na liderança: os aplicativos de banco (74%) e as carteiras digitais (73%) foram os mais citados. Um pouco atrás, apareceram os aplicativos próprios dos cartões (62%). Na sequência, os brasileiros mencionaram como recursos habituais os aplicativos relativos a crypto moedas (26%), que já representam mais do que os de fundos de investimento (24%). Aplicativos de crédito e empréstimo (14%) e de gestão financeira (11%), são os que os brasileiros desse segmento menos usam.

Por fim, outro dado curioso: no Brasil, 66% dos entrevistados disseram preferir fazer suas compras online pelo celular, contra apenas 34% preferindo fazê-las pelo computador. “Apesar de o dinheiro em espécie ainda ter presença entre os meios digitais de pagamento, observamos que no Brasil é forte a tendência em aderir a formatos inovadores de pagamento. Os dados mostram que o brasileiro é dinâmico, preferindo o celular ao computador para fazer compras, e receptivos a inovações, visto que os recursos crypto também têm ganhado destaque”, afirma Marc Winitz, CMO da Rapyd. “Para os empresários, tanto de negócios físicos quanto virtuais, o recado é que podem, sem medo, ampliar a variedade e flexibilidade de formas de aceitar pagamentos digitais, pois o público se mostra confiante em experimentar novidades.”

