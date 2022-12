Com a pandemia e o distanciamento social, muitas pessoas se acostumaram a realizar exercícios ao ar livre ou dentro de suas casas. Com isso, os apps fitness surgiram como uma boa opção para quem quer exercitar o corpo e fazer os procedimentos da maneira correta, com o auxílio de profissionais que atuam remotamente.

Uma dessas inovações do universo mobile é o aplicativo Arrase, app voltado para mulheres que conta com toda a assistência necessária para a realização dos mais diversos exercícios, prometendo mais disposição, autoestima e uma vida mais saudável.

De acordo com Jacque Ruscitto, professora de Educação física especializada em Pilates, criadora do método Barre Fit e fundadora do Arrase, o aplicativo garante uma rotina de treinamentos. “Contamos com um time de profissionais especializados na saúde da mulher, que vão auxiliar no processo de busca da constância na atividade física, oferecendo aulas e conteúdos importantes para sua jornada, mostrando que ter uma vida mais saudável e estar de bem com o próprio corpo pode ser mais fácil do que parece”, relata.

O aplicativo foi desenvolvido pela Alphacode, empresa que atua em São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Orlando (FL-EUA), responsável pelo desenvolvimento de aplicativos para marcas como Habib’s, Madero e TV Band. Para a professora, a idealização do app se deu para oferecer um serviço de maior qualidade. “Ao mesmo tempo que ofereço aulas com profissionais extremamente capacitados para minhas alunas, podemos otimizar as tarefas administrativas com o sistema implementado no Arrase, oferecendo mais qualidade no dia a dia dessas pessoas”, pontua.

A empreendedora conta que percebeu a necessidade de um foco no universo digital durante a pandemia. “Comecei a dar aulas pelo Instagram durante a pandemia para atender aquelas que já haviam pago por aulas no meu espaço físico. Foi uma forma de manter todas as clientes mais próximas, apesar do isolamento, e também contribuir para o bem estar delas e até mesmo o meu. Outras mulheres começaram a se interessar pela metodologia e demonstraram interesse em participar. Neste momento, as aulas que eram apenas para as alunas do presencial, foram disponibilizadas para as alunas on-line pelo valor de uma mensalidade. Com restrições impostas pelo Instagram, percebi que precisaria mudar de plataforma para que eu, efetivamente, começasse a crescer. Neste momento procurei a Aphacode e começamos o desenvolvimento do Arrase”, revela.

O app oferece aos assinantes:

Aulas diárias de Barre Fit ao vivo;

Aulas semanais com fisioterapeuta;

Duas aulas por mês de pilates e yoga;

Lives mensais com o nutricionista do programa;

Cardápios semanais com receitas exclusivas;

Conteúdos mensais de nutrição e fisioterapia.

Adotar o app de vez na rotina diária pode ser a diferença entre o sedentarismo e uma vida saudável. “Os resultados com a atividade física só vêm a partir da constância, e a grande vantagem de um app onde você tem toda a orientação que precisa para se exercitar, cardápio semanal, acesso aos profissionais do time, sem perder tempo com trajeto até a academia e academias lotadas, fica muito mais fácil alcançar a constância e os sonhados resultados”, declara.

Para Jacque Ruscitto, a tecnologia virou uma grande aliada para quem quer cuidar da saúde. “Nos dias de hoje, em que estamos sobrecarregadas de tarefas e perdendo horas no trânsito, fazer seus exercícios em casa, de forma segura e eficiente, realmente é uma grande vantagem para todas “, finaliza.