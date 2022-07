Desde outubro de 2021 o Governo Federal estabeleceu as regras de retorno gradual ao trabalho presencial e pesquisas demonstram que a retomada é aguardada pelos funcionários. Um estudo realizado pelo site de empregos Indeed apontou que 53% dos entrevistados se sentem mais produtivos trabalhando presencialmente, 27% sentem falta de socializar com colegas de trabalho e que o trabalho híbrido é uma preferência para 44% dos entrevistados. Porém o desejo da retomada do modelo presencial traz uma preocupação para os empregadores relacionada ao controle da Covid-19 no espaço de trabalho.

Desde o uso de máscaras, até o uso de aplicativos de controle do coronavírus, são diversas as possibilidades para garantir a segurança no trabalho. A startup GHM, criadora do aplicativo homônimo que monitora casos de Covid-19, desenvolveu a ferramenta para auxiliar os governos no combate à pandemia, mas agora fornece o serviço para empresas diversas, incluindo instituições de ensino.

“A retomada do trabalho presencial trouxe a necessidade de monitoramento de sintomas entre os colaboradores e isto garante a segurança sanitária de todos. A nossa ferramenta consegue fazer a interface entre o empregador e o colaborador, auxiliando na detecção da Covid-19, no tratamento e controle da quarentena”, conta Henrique Mendes, sócio criador da GHM.

O aplicativo foi um case de sucesso em 2021, em seu primeiro ano de implementação, quando contou com a parceria do time de infectologistas do Instituto Butantan e passou a monitorar a Covid-19 entre os mais de 3 mil funcionários da instituição e mais de 39 mil usuários em cidades-piloto. Hoje, o aplicativo monitora não somente a Covid-19, mas todos os tipos de doenças e dispõe de uma base com mais de 2 milhões de exames de saúde incorporados, mais de 200 mil autoavaliações de usuários e cerca de 38 mil exposições ao coronavírus notificadas.

“O aplicativo é eficaz e segue as regras da LGPD, não há invasão de privacidade. O trabalhador se sente seguro a todo momento e o empregador também. Contabilizamos cerca de 30% de assertividade na orientação dos assintomáticos testados”, avalia Mendes.

O app GHM faz o rastreamento de dados por contact tracing e o usuário é notificado mesmo estando assintomático e o monitoramento não tem restrição de idade. “Utilizamos a mesma tecnologia implementada pelo governo chinês e em mais 52 países. Nós acreditamos que um futuro saudável para a humanidade está no monitoramento adequado de surtos e enfermidades e o app torna este controle possível”, finaliza Adam San Barão, CTO da startup.

Para fazer o download do GHM, basta acessar as lojas online da Apple ou do Google no smartphone.