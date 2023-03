Aplicativo da área azul funcionará até 31 de março; veja o que fazer

Novo aplicativo. A Estapar, concessionária que administra o estacionamento rotativo dos municípios de Itatiba, Santa Bárbara D´Oeste, Jacareí, Limeira, Juiz de Fora, Rio Claro, Americana, Mogi das Cruzes, Taubaté, São Bernardo do Campo e Santo André, informa que a compra de novos créditos no aplicativo ´Vaga Inteligente´ (antigo aplicativo) para ativar a Zona Azul nessas cidades só será permitida até o dia 31 de março de 2023.

Após essa data, os usuários conseguirão ativar a Zona Azul pelo aplicativo ´Vaga Inteligente´ apenas com o restante do saldo disponível na carteira virtual. No entanto, quando zerar o saldo, só poderão ativar o estacionamento rotativo novamente pelo novo aplicativo, o Zul+.

Com essa nova plataforma, os motoristas contarão com diferentes meios de pagamento (pix, boleto e cartões de crédito e débito) e mais uma gama de oferta de serviços.

O aplicativo ‘Vaga Inteligente’ continuará ativo apenas para outros serviços da Estapar.

