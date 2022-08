Engana-se quem pensa que para ter conforto e aconchego precisa de uma grande casa, cheia de móveis. Hoje, locais menores, conhecidos como apartamentos studios, são ótimas opções de unir praticidade, conforto e sofisticação. Segundo o Secovi-SP (Sindicato da Habitação na Internet), em São Paulo, mais da metade dos novos lançamentos imobiliários são desse tipo de moradia.

Com cada vez menos espaço para se construir em grandes áreas urbanas, a tendência de pequenas moradias tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil. Morar perto do local de trabalho é uma ambição de muitos que habitam esses grandes centros; pensando nisso, construtoras erguem prédios com apartamentos de 25 m² a 45 m².

De modo geral, esse estilo de apartamento fica localizado em pontos estratégicos da cidade e tem como principal característica a metragem, que tem em média 30 m². Os apartamentos studios possuem cozinha integrada com a sala, dormitório, banheiro e área de serviço. Além disso, os apartamentos studios são conhecidos por não terem divisórias, com exceção do banheiro.

A explicação pela alta procura desse tipo de local se dá por diversos fatores. A localização é provavelmente o ponto-chave para a escolha do estilo. Normalmente localizados em bairros nobres, os apartamentos studios ficam próximos de grandes centros empresariais, áreas de lazer, centros comerciais, farmácias, mercados, e transporte público, como linhas de metrô, por exemplo. Dessa forma, os moradores têm a praticidade de se locomover e resolver coisas do dia a dia com praticidade.

Quando se fala em um apartamento com cerca de 30 m², com certeza, a principal preocupação é sobre a falta de espaço para fazer atividades básicas, como estudar, trabalhar ou receber os amigos e familiares. Por terem um espaço bem otimizado, os apartamentos studios ficam localizados em condomínios seguros e modernos, com áreas de lazer, coworking, espaço gourmet, lavanderias compartilhadas e até espaço pet. Dando possibilidade ao morador de não perder o conforto e a praticidade, além de evitar móveis e eletrodomésticos dentro de casa que teriam pouco uso no dia a dia.

Com tantas características e oportunidades, diferentes perfis se veem atraídos por esse estilo. Pessoas mais jovens, estudantes, empresários ou casais sem filhos, que passam boa parte do dia fora de casa são os principais compradores. A escolha se deve pelo menor custo, praticidade em organizar o local em curto tempo e também pela boa localização.

Antes de fechar negócio, é preciso ficar atento, apesar de terem um custo menor quando comparados a apartamentos maiores; pela alta demanda, os valores desse tipo de imóvel podem ser mais elevados quando vendidos novos ou ainda na planta. Uma opção para garantir um bom negócio é o leilão de apartamentos; dessa forma, é possível fazer uma negociação e adquirir a moradia por um valor abaixo do mercado.

Pode até parecer desafiador transformar um pequeno espaço em lar, mas morar em um local que traz aconchego, segurança e um estilo de vida mais prático e dinâmico dentro de uma grande cidade faz com que o proprietário de um apartamento studio tenha uma melhor qualidade de vida.