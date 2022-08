A apresentadora Ana Paula Padrão (56), que comanda o MasterChef Brasil, da Band, agitou as redes sociais na noite desta terça-feira, 30, ao mostrar uma foto só de biquíni. A estrela apareceu de biquíni verde fininho ao curtir durante um passeio que fez no final de semana.

Ela compartilhou a foto para relembrar o dia ensolarado ao enfrentar o clima mais frio nesta terça-feira em São Paulo. “Viver em Sampa: se você consegue escapar no fim-de-semana levando o biquíni de 2 verões atrás que você mal usou, aproveite! No dia seguinte você pode estar vestindo 4 blusas e um sobretudo se coçando inteira por causa da lã. Claramente eu“, disse ela na legenda.

Recentemente, Ana Paula Padrão contou sobre os seus cuidados com a beleza no dia a dia. “Se eu não dormir pelo menos sete horas por noite, fico com bolsas sob os olhos, que não tem maquiagem que disfarce. Preciso me alimentar muito bem, pois tenho o intestino supersensível, cuido muito mais da pele com ácidos e hidratantes e vou ao dermatologista a cada seis meses renovar o botox. No geral, me cuido muito mais para me manter saudável e descanso muito mais do que em qualquer outro período da minha vida“, declarou à Revista CARAS.