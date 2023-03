Aos 17, Ingridy quer ser Miss Americana

Ingridy Mascarenhas tem um sonho.

Ser Miss Americana. A estudante de direito de 17 anos vai disputar o título em competição que deve acontecer no próximo mês (abril). A ‘prova’ está prevista para se realizar no Teatro Municipal.

Ainda menor de idade, ela disse não ver problemas com relação à maturidade para as disputas que virão no futuro.

“Meu foco agora são os estudos e buscar patrocínios para seguir com meu sonho de modelar e representar minha cidade em concursos de beleza no Estado e no Brasil”, disse.

