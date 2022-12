Caio Temponi é um jovem de 14 anos que vem colecionando aprovações nos principais vestibulares e concursos do país. Mas, nesta quarta-feira (14), o jovem conseguiu mais um feito inédito: se tornou a pessoa mais jovem a ser aprovado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), que tem uma das provas consideradas mais difíceis do país.

O jovem, inclusive, foi homenageado pelo reitor da instituição, o professor Anderson Correia. Que disse, em uma publicação de rede social: “anunciamos os aprovados na segunda fase do vestibular do ITA e com prazer informamos que Caio Temponi, com apenas 14 anos de idade, é o mais jovem aprovado na história do ITA.”

Recentemente, inclusive, o jovem passou em medicina pela terceira vez. Caio também já foi aprovado na última edição do vestibular da Universidade de Fortaleza (Unifor), de medicina, mas não parou por aí. A aprovação mais recente foi para o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Cariri (UFCA). Além dessas, o jovem passou em primeiro lugar para o curso de direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O adolescente também já foi classificado em primeiro lugar no vestibular para Administração na Universidade Estadual do Ceará (UECE) e, em 2021, também ficou em primeiro lugar no exame da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), em Barbacena (MG), acertando todas as questões. Agora se prepara para o concurso do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

O currículo de aprovações segue logo de acabar. É que, ainda neste ano, o estudante foi medalha de ouro na 28ª Olimpíada Internacional de Matemática de Maio, na categoria até 13 anos. Ele concorria com estudantes de outros 12 países e foi o único brasileiro a conquistar tal façanha e, de quebra, alcançou a maior nota do exame, 44 pontos, contra 34 dos segundos colocados.

Recentemente, Caio também passou nas primeiras colocações (13º lugar) no concurso da Academia das Forças Aéreas (AFA).

O professor Fabiano de Abreu Agrela, assessor e consultor do Caio, que também tem alto Qi e trabalha com outros jovens de inteligência acima da média comentou sobre o assunto:

“Eu trabalho e convivo com muitas pessoas de alto QI, seja como consultor/assessor ou nas sociedades que sou membro. Mas a persistência, vontade e humildade em querer aprender de Caio Temponi, da forma que ele faz, é inédito para mim. Tenho um orgulho muito grande em poder estar com ele e sua família nessa trajetória.”