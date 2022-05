Foto Dennis Moraes / SB24 Horas

O pré-candidato a presidente do Brasil Ciro Gomes (PDT) e o pré-candidato ao Senado por São Paulo Aldo Rebelo (PDT), estiveram em Americana na manhã desta sexta-feira em um evento com a ex-vereadora e pré-candidata a Deputada Federal, Maria Giovana (PDT).

A dupla se reuniu com aliados políticos e conversou com a imprensa. Na entrevista à imprensa, Ciro criticou bastante o ex-presidente e também pré-candidato Lula, mas não “deu muita bola” para o atual presidente e adversário Jair Bolsonaro. Ainda, exaltou o nome de Maria Giovana.

Para Ciro, dois desafios o esperam pela frente, o político e o econômico. “Nós temos que discutir porque o país que mais produz comida no mundo mantém 150 milhões de pessoas subnutridas. De cada 4 crianças brasileiras, só uma faz 3 refeições no dia”, disse.

Ciro ainda citou a alta da inflação, destacando o preço dos combustíveis, passagens aéreas, o gás de cozinha, alimentos. “Tudo isso tem a ver com decisões da política. Falta no Brasil uma política de abastecimento e preço que inacreditavelmente nós já tivemos no passado”, comentou.

“Hoje a discussão não pode ser o coisa ruim contra o coisa pior. Nós temos que discutir o diagnóstico, como faz um bom médico. Uma dor de barriga pode ser gases, é o mesmo sintoma de uma dor que pode ser uma infecção, pode ser um tumor, benigno ou cancerígeno. É o que o Brasil tem, nós temos uma doença muito grave, nós precisamos entender o que aconteceu”, disse o presidenciável.

Em relação ao ex-presidente Lula, Ciro apostou em dizer que o petista está vendendo ilusão ao povo brasileiro. “Vota em mim porque eu sou o danadão, como o Lula está fazendo, isso é um estelionato, porque o Brasil de hoje e de amanhã é muito diferente, o Lula parou no tempo, ele sabe que não há a menor chance de reproduzir aquele momento generoso de 2013. O lula infelizmente está oferecendo ao povo essa ilusão de que se ele voltar, vai voltar os bons tempos que todo mundo tinha direito de comer picanha e cerveja, isso é uma grande mentira”, disse o pedetista.

MARIA GIOVANA. Ao falar de Giovana, Ciro citou a formação da pré-candidata na área da saúde e de sua ‘vocação’, o que teria despertado seu gosto pela política.

“Ao invés de ficar falando mal de longe (da política), ela veio pra dentro, botou a mão na massa, já foi uma vereadora que todo mundo em Americana admira e então pedimos a ela que aceitasse o desafio de trazer essa jovem preparada para nos representar na Câmara Federal e acredito que o voto que o povo de Americana e de toda Região Metropolitana de Campinas der a Maria Giovana, estará dando a muitos valores entre eles, a seriedade, o talento, a inteligência, ao espírito público, ao amor ao pobre e a renovação”, comentou Ciro.