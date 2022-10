Foram concluídas, na quinta-feira (13), as obras de recapeamento asfáltico na avenida Antonio Pinto Duarte. Nesta etapa, as melhorias foram executadas até a Avenida Nossa Senhora de Fátima. A próxima fase do serviço, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana, vai abranger as ruas São Gabriel e Orlando Dei Santi, na região das três pistas da entrada da cidade.

As obras do recapeamento asfáltico em todo o trecho contemplam a melhoria da malha viária naquela região, com investimentos no valor de R$9 milhões.

Os recursos são provenientes da linha de crédito do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), convênio assinado pelo prefeito Chico Sardelli em novembro do ano passado que também irá abranger ruas do bairro Jardim São Paulo.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, ressaltou os trabalhos de recapeamento que estão sendo feitos para a recuperação da malha viária: “O prefeito Chico Sardelli pediu prioridade neste serviço para atender as demandas da população e melhorar as condições das vias em todos os bairros da cidade. Também estão incluídas ruas do Jardim São Paulo, aguardando a liberação para que o serviço seja iniciado, após as obras de melhorias nas redes de água do DAE, que já estão bastante agilizadas”, explicou.

A Prefeitura de Americana também está investindo na remodelação viária na entrada da cidade. Serão recursos no valor de R$ 4 milhões em melhorias, com crédito do Desenvolve-SP.

O projeto contempla a remodelação da geometria da rotatória, instalação de três conjuntos semafóricos, iluminação pública, pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros, recapeamento asfáltico das Avenidas São Gabriel, Antonio Pinto Duarte e Orlando Dei Santi, no trecho que compreende as obras, passeio público, acessibilidade e execução de rede de drenagem.