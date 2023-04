As obras de remodelação viária avançam na entrada da cidade, região da avenida Antonio Pinto Duarte, e devido aos trabalhos, a Unidade de Transportes e Serviços Urbanos (Utransv) vai fechar parte da via a partir de segunda-feira (3), às 8h. O trecho ficará intransitável até o término das obras.

No sentido Centro, a avenida Antônio Pinto Duarte será interditada no trecho da Avenida Unitika e rua Santa Amélia. Já no sentido Rodovia Anhanguera, será fechada entre a Avenida Unitika e a rua Gelindo Nardo. Os veículos serão desviados para as ruas Orlando Dei Santi e São Gabriel.

Os detalhes do fechamento da via foram acertados nesta sexta-feira (31), em reunião na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), entre o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves, o secretário Adjunto da Utransv, Marcelo Giongo, o engenheiro da Sosu, José Nilton de Oliveira Filho, e o engenheiro civil Rodrigo Souza, da empresa Romaréllo Terraplenagem e Construções, responsável pela obra.

Remodelação Viária

A Prefeitura de Americana está investindo R$4.114.565,86, provenientes de crédito do Desenvolve-SP, intermediado pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris, para promover as melhorias viárias, a mobilidade urbana, proporcionando mais segurança e agilidade no trânsito e o desenvolvimento desta importante região da cidade.

O projeto contempla a remodelação da geometria da rotatória, instalação de três conjuntos semafóricos, iluminação pública, pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros, recapeamento asfáltico das Avenidas São Gabriel, Antônio Pinto Duarte e Orlando Dei Santi, no trecho que compreende as obras, passeio público, acessibilidade e execução de rede de drenagem.

Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios, comandada pelo secretário Vinícius Zerbetto.

