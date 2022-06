A loja de tecidos Leona, localizada na Avenida Dr. Antonio Lobo, anunciou o encerramento de suas atividades. Trata-se da antiga Fiantex, tradicional loja do ramo desde os anos 1980.

Nas redes sociais, o proprietário anuncia que durante todo o mês de junho e inicio de julho toda a loja estará em liquidação. Artigos de cama, mesa e banho estarão com até 50% de desconto e retalhos de tecidos com até 70%.

É com muita tristeza que comunicamos que a *Loja Leona está encerrando suas atividades!*

*INICIAMOS UMA LIQUIDAÇÃO DE ESTOQUE.*

Durante todo o mês de junho e inicio de julho, *toda a loja* está com descontos imperdíveis. Artigos de cama, mesa, banho, decoração, tecidos com até *50% de desconto* e retalhos de tecidos com até *70% de desconto.*

”Gostaríamos de agradecer a todos os colaboradores, Fornecedores, Clientes e Amigos que durante todos esses anos fizeram parte dessa nossa história.”

Aproveitem a liquidação!

*Av. Dr. Antonio Lobo, 60 Centro – Americana SP (estacionamento conveniado em frente – ao lado da tecidos Mariel)*