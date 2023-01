Anti odor. Empresa patrocina Inter de Limeira

FreeCô foca no combate ao odor (anti)



De olho em cada lance do universo do futebol brasileiro, a FreeCô – primeiro bloqueador de odores sanitários do país – anuncia um patrocínio de peso durante o Campeonato Paulista de 2023. A equipe da Inter de Limeira vai representar a marca dentro e fora de campo. A expectativa em cena é ampliar fortemente o alcance do produto no interior paulista, região com alto potencial de crescimento de vendas.

“Não dá para negar que o tema futebol é superpopular. Por isso, um dos nossos objetivos com a iniciativa é alcançar o máximo possível de pessoas. Afinal, todo mundo faz o nº 2 logo, todos deveriam usar FreeCô. Além disso, nossa estratégia no primeiro trimestre de 2023 é abranger o interior paulista, uma das regiões com maior potencial econômico do país, com ótima oportunidade de crescimento da nossa marca”, relata Adilson Batista, CMO da FreeBrands, empresa responsável pela FreeCô.

Sob o conceito “O time N1 do interior e o especialista em N2 juntos nesse Paulistão” as ações que vão pautar a parceria envolvem: exposição da marca na camisa oficial de jogo;

no backdrop de entrevistas; nos canais oficiais do time, como redes sociais, site etc.; ativações on-line e off-line com os jogadores; ativações com os torcedores por meio de ações de sampling em dias de jogos; e mídia on-line e off-line na cidade de Limeira (SP).

A parceria seguirá durante toda a participação do time no campeonato. A primeira rodada do Paulistão 2023 será disputada neste fim de semana, dias 14/01 e 15/01. A Inter de Limeira estreia no sábado, às 11h, contra o São Bernardo.

Sobre a FreeCô

Primeiro bloqueador de odores sanitários do Brasil, a FreeCô surgiu em 2015 como um produto inovador no setor de higiene pessoal com o objetivo de contribuir para o bem-estar das pessoas. Nos últimos anos, a empresa expandiu a atuação, desenvolvendo novas fragrâncias e novos formatos, além de investir em novos itens, como o FreeCô Pro, ideal para espaços corporativos. Para saber mais, acesse: http://www.freeco.com.br/ ou @freecobrasil.

Sobre a FreeBrands

Empresa criada em 2020 para administrar as marcas FreeCô, o primeiro bloqueador de odores sanitários do país criado em 2015; Free Wipes, os lenços umedecidos antissépticos; Free Bite, produto que alivia a coceira e o desconforto causado por picadas de insetos; Kissu, spray bucal que elimina o mau hálito; e Beta, novo hidrante labial feito com os ingredientes naturais do Brasil e a mais moderna tecnologia de hidratação. Para saber mais, acesse: www.freebrands.com.br ou @freebrandsbrasil

25 anos do Rockgol terá partidas entre celebridades no TikTok Jogos comemorativos serão exibidos com exclusividade no perfil @rockgol25 no TikTok, dia 04/02, às 16h00 Crédito: Divulgação / Rockgol 25 Anos São Paulo, 24 de janeiro de 2023 – A celebração de 25 anos do programa Rockgol, exibido na MTV Brasil entre 1995 e 2012, e apresentado pelos humoristas Paulo Bonfá e Marco Bianchi entre 1997 e 2010, está a todo vapor. Com o sucesso da exposição no Museu do Futebol, em São Paulo, que vai até 28 de fevereiro e mobilizou artistas e fãs, mais uma iniciativa comemorativa tomou corpo: “Rockgol no TikTok”. Com a participação de bandas e artistas que disputaram o antigo campeonato, personalidades diversas que visitaram o estúdio do programa, novos talentos musicais, influenciadores e criadores de conteúdo fãs do trabalho de Bonfá e Bianchi, “Rockgol no TikTok” será um acontecimento único repleto de nostalgia, grandes encontros e muita diversão. O “Rockgol no TikTok” vai ao ar no dia 04 de fevereiro, às 16h00, no perfil @rockgol25. Será uma “SuperLive” com cinco partidas consecutivas, em formato de jogo-exibição, com times criados especialmente para a ocasião. “Vamos reunir diferentes gerações de músicos, artistas, celebridades e influenciadores que participaram ou assistiram ao programa ao longo dos anos; para alguns será um reencontro, para outros uma descoberta. O importante é que teremos futebol, música e diversão”, conta Paulo Bonfá, que será o narrador e contará com os comentários de Marco Bianchi, como aconteceu pela primeira vez 25 anos atrás. E ele conclui: “o patrocínio-master do TikTok, o apoio de BIC e a parceria com Adidas e Fogo de Chão são essenciais para viabilizar esta confraternização e permitir ao público participar da festa onde quer que esteja”. Para Ronaldo Marques, líder de parcerias de conteúdo do TikTok Brasil, a presença do Rockgol no TikTok é a melhor representação da fusão de dois grandes pilares da plataforma: o entretenimento e o esporte. “É uma grande alegria poder celebrar os 25 anos do Rockgol no TikTok, um programa que marcou o imaginário de muitas pessoas, agora também com convidados que celebram a diversidade de talentos e representam muitas comunidades dentro do aplicativo. Fazer parte desse momento histórico representa o que há de melhor no TikTok, que é a autenticidade e a criatividade. Temos uma comunidade muito ativa de criadores de conteúdo esportivo dentro do aplicativo. O Rockgol além de abraçar essa comunidade, expande o interesse pelo esporte para outros grupos unindo conteúdo musical, entretenimento e o poder de engajamento da plataforma”, comenta.

